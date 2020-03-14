Біля Янівського кладовища зробили «алею пеньків»

На вулиці Шевченка у Львові біля Янівського кладовища зрізають дерева. Про це повідомили на сторінці спільноти «Варта 1» у Facebook.

«Біля Янівського кладовища зрізають всі дерева», – зазначається у інформації.

Як відомо, 14 березня на вулиці Шевченка стартував ремонт: ділянка від вулиці Залізнична до в’їзду на Янівський цвинтар закрита на ремонт до вересня.

Раніше Львівський портал писав про те, що у Львові комунальників навчатимуть обрізати крони дерев по-новому.

Фото: Facebook/Варта