У суботу на ремонт закривають частину вулиці Шевченка: як курсуватиме транспорт

Від 14 березня і до 31 серпня включно буде перекрито для руху транспорту частину вул. Шевченка (від вул. Залізнична до в’їзду на Янівський цвинтар). У зв’язку з перекриттям відбудуться зміни у схемах руху громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак з суботи, 14 березня, у зв’язку з перекриттям ділянки вулиці Шевченка, в районі перехрестя з вул. Левандівською:

Трамвайний маршрут № 7 («Погулянка» – вул. Татарбунарська) скоротять до церкви Анни (вул. Бенедиктовича).

Маршрут № 6а (пл. Галицька – Рясне 2) тимчасово припинить рух.

Маршрут № 49 буде змінено (Приміський вокзал — Рясне 2 через вулиці Ковча, Винниця, Тунельна, Варшавська, Липинського, пр. Чорновола, пл. Різні, Бенедиктовича, Городоцька) та збільшено випуск.

Приміські автобусні маршрути, які курсують на Автостанцію № 4 (вул. Шевченка, 105) буде тимчасово перенесено на Автостанцію «Західна» (вул. Городоцька, 359).

«На маршрутах № 49 і № 47а буде збільшено кількість одиниць. Додатково ще по 5 автобусів. А щоб забезпечити максимально швидкий доїзд з Рясне до центру, в найближчий час, як тільки дозволятимуть погодні умови, на пр. Чорновола, від вул. Липинського до вул. Мазепи, буде облаштовано смугу для руху громадського транспорту», – повідомив Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Нагадаємо, 30 січня розпочалася перша частина ремонту вул. Шевченка. Як відомо, цю вулицю ремонтуватимуть у три черги. Перша черга – це квазікільце, друга – ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого, а третя черга – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.

Вартість ремонтних робіт першої частини становить більше 80 млн грн. Першу частину, яка передбачає ремонт квазікільця, буде завершено до кінця вересня 2020 року.

Також Львівський портал інформував, що через проведення ремонтних робіт з 7 березня перекрили вулицю Левандівську, у зв’язку з цим відбулися зміни у схемах руху громадського транспорту.