На Мостищині загинув пішохід

У Мостиському районі внаслідок автонаїзду загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.
За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 березня близько 19:40 в селі Новосільці.
За попередніми даними, водій автомобіля «Ford Galaxy», житель Чернівецької області, скоїв наїзд на 40-річного пішохода, жителя Мостиського району, який від отриманих травм помер на місці події.
Відкрито кримінальне провадження. Якщо провина водія то йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває.
Андрій Котенський