На Мостищині загинув пішохід

У Мостиському районі внаслідок автонаїзду загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 березня близько 19:40 в селі Новосільці.

За попередніми даними, водій автомобіля «Ford Galaxy», житель Чернівецької області, скоїв наїзд на 40-річного пішохода, жителя Мостиського району, який від отриманих травм помер на місці події.

Відкрито кримінальне провадження. Якщо провина водія то йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває.