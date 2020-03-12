В Італії та Іспанії росте кількість жертв коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 129 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя близько 300 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4 749 людей.
У той же час за минулу добу кількість хворих зросла майже на 5000 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 129 304 осіб, і з них 68 661 людина одужала.
Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3169 летальних випадків. Окрім цього 827 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 429 в Ірані, 84 в Іспанії та 66 – у Південній Кореї…
Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:
- Італія – 12 462 випадків, з яких 827 – смертельні (+196)
- Іспанія – 3 003 випадків, 84 смертельних (+48)
- Франція – 2 281 випадків, 48 смертельних (+15)
- Німеччина – 2 120 випадків, 4 смертельні (+2)
- Швейцарія – 867 випадки, 6 смертельні (+3)
- Норвегія – 703 випадки
- Данія – 617 випадків
- Нідерланди – 614 випадків, 5 смертельні (+1)
- Швеція – 595 випадків, 1 смертельний
- Велика Британія – 460 випадків, 8 смертельних (+2)
- Бельгія – 399 випадків, 6 смертельних
- Австрія – 302 випадки, 1 смертельний
- Сан Маріно – 69 випадків, 3 смертельні
- Польща – 47 випадків – 1 смертельний
- Україна – 1 випадок
Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.
Андрій Котенський