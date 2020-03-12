В Італії та Іспанії росте кількість жертв коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 129 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя близько 300 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4 749 людей.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла майже на 5000 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 129 304 осіб, і з них 68 661 людина одужала.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3169 летальних випадків. Окрім цього 827 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 429 в Ірані, 84 в Іспанії та 66 – у Південній Кореї…

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

Італія – 12 462 випадків, з яких 827 – смертельні (+196)

Іспанія – 3 003 випадків, 84 смертельних (+48)

Франція – 2 281 випадків, 48 смертельних (+15)

Німеччина – 2 120 випадків, 4 смертельні (+2)

Швейцарія – 867 випадки, 6 смертельні (+3)

Норвегія – 703 випадки

Данія – 617 випадків

Нідерланди – 614 випадків, 5 смертельні (+1)

Швеція – 595 випадків, 1 смертельний

Велика Британія – 460 випадків, 8 смертельних (+2)

Бельгія – 399 випадків, 6 смертельних

Австрія – 302 випадки, 1 смертельний

Сан Маріно – 69 випадків, 3 смертельні

Польща – 47 випадків – 1 смертельний

Україна – 1 випадок

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.