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В Італії та Іспанії росте кількість жертв коронавірусу

Андрій Котенський

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У світі вже зафіксовано понад 129 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя близько 300 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4 749 людей.

 

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла майже на 5000 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 129 304 осіб, і з них 68 661 людина одужала.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3169 летальних випадків. Окрім цього 827 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 429 в Ірані, 84 в Іспанії та 66 – у Південній Кореї…

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

  • Італія – 12 462 випадків, з яких 827 – смертельні (+196)
  • Іспанія – 3 003 випадків, 84 смертельних (+48)
  • Франція – 2 281 випадків, 48 смертельних (+15)
  • Німеччина – 2 120 випадків, 4 смертельні (+2)
  • Швейцарія – 867 випадки, 6 смертельні (+3)
  • Норвегія – 703 випадки
  • Данія – 617 випадків
  • Нідерланди – 614 випадків, 5 смертельні (+1)
  • Швеція – 595 випадків, 1 смертельний
  • Велика Британія – 460 випадків, 8 смертельних (+2)
  • Бельгія – 399 випадків, 6 смертельних
  • Австрія – 302 випадки, 1 смертельний
  • Сан Маріно – 69 випадків, 3 смертельні
  • Польща – 47 випадків – 1 смертельний
  • Україна – 1 випадок

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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