ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині збираються впроваджувати е-квиток для транспортних пільговиків

Соломія Головіна

|

Львівська обласна рада у четвер, 12 березня під час пленарного засідання передбачила 7 млн грн на впровадження е-квитка пільговим категоріям населення. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Впровадженням е-квитка для пільговиків займатимуться департамент соцзахисту Львівської ОДА, а також департамент транспорту та зв’язку.

«Повноваження департаменту соцзахисту – напрацювати уніфіковану базу даних осіб та пільгових категорій, які мають право на проїзд всіма видами транспорту, департаменту транспорту та зв’язку – закупівля відповідного обладнання, валідаторів, програмного забезпечення, які зможуть контролювати перевезення та маршрути», – пояснила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Власне, 7 млн грн передбачені на створення бази даних, закупівлю мережевого обладнання і на виготовлення соціальної картки.

«Це спосіб почати цей процес, розумітимемо, скільки реально маємо пільговиків, щоб вимагати гроші від держави в якості цільової субвенції…», – зазначив голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Також було доручено максимально поінформувати про це рішення самих перевізників.

Як повідомляв Львівський портал, через відсутність компенсації за пільгове перевезення перевізники з квітня обіцяють перестати безкоштовно возити пільговиків.

Раніше перевізники грозилися скасувати безкоштовний проїзд для пільговиків з 1 січня 2020 року. Але наприкінці 2019 року перевізникам таки вдалося віднайти компроміс з Львівською ОДА щодо пільгового перевезення з умовою, що область має компенсувати видатки перевізників на пільговий проїзд до 1 березня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...