На Львівщині збираються впроваджувати е-квиток для транспортних пільговиків

Львівська обласна рада у четвер, 12 березня під час пленарного засідання передбачила 7 млн грн на впровадження е-квитка пільговим категоріям населення. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Впровадженням е-квитка для пільговиків займатимуться департамент соцзахисту Львівської ОДА, а також департамент транспорту та зв’язку.

«Повноваження департаменту соцзахисту – напрацювати уніфіковану базу даних осіб та пільгових категорій, які мають право на проїзд всіма видами транспорту, департаменту транспорту та зв’язку – закупівля відповідного обладнання, валідаторів, програмного забезпечення, які зможуть контролювати перевезення та маршрути», – пояснила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Власне, 7 млн грн передбачені на створення бази даних, закупівлю мережевого обладнання і на виготовлення соціальної картки.

«Це спосіб почати цей процес, розумітимемо, скільки реально маємо пільговиків, щоб вимагати гроші від держави в якості цільової субвенції…», – зазначив голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Також було доручено максимально поінформувати про це рішення самих перевізників.

Як повідомляв Львівський портал, через відсутність компенсації за пільгове перевезення перевізники з квітня обіцяють перестати безкоштовно возити пільговиків.

Раніше перевізники грозилися скасувати безкоштовний проїзд для пільговиків з 1 січня 2020 року. Але наприкінці 2019 року перевізникам таки вдалося віднайти компроміс з Львівською ОДА щодо пільгового перевезення з умовою, що область має компенсувати видатки перевізників на пільговий проїзд до 1 березня.