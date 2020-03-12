35 мільйонів на підтримку держслужбовців. ЛОР погодила премії для ЛОДА

Львівська обласна рада у четвер, 12 березня, під час пленарного сесійного засідання затвердила Програму підтримки органів державної влади, профінансувавши її на 35 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У проєкті рішення зазначається, що низький рівень зарплати держслужбовців протягом останніх років спричинив велику плинність кадрів. Так, за 10 місяців минулого року в апараті та структурних підрозділах Львівської ОДА цей показник сягнув 20%.

«У державному бюджеті на 2020 рік для Львівської ОДА, структурних підрозділів та райдержадміністрацій передбачено 390 млн грн. Це на 115 млн грн менше ніж у 2019 році. Це, по суті, одні з видатків, де є таке серйозне скорочення фінансового ресурсу. В основному цей «мінус» відбувся по видатках на зарплату, у зв’язку з чим зараз складається вкрай критична ситуація із своєчасністю виплати зарплати…», – сказав директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

Як зазначив посадовець, за цих умов середня зарплата апарату ЛОДА та структурних підрозділів складає 11 тис. грн, що є, на його переконання, недостатньо. Відтак він закликав депутатів підтримати цю програму.

Своєю чергою перший заступник голови ЛОР Богдан Гагалюк додав, що не всі ці кошти підуть на преміювання чиновників, частину спрямують на вивільнення працівників ЛОДА, адже адміністрація має скоротити свій штат на 25%.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львівська облрада 11 лютого ухвалила заяву щодо скасування занадто завищених зарплат топ-посадовцям. Зауважимо, що багатьох українців обурила інформація про зарплати й премії високопосадовців та керівників державних компаній.

Водночас додамо, що новоспечений прем’єр Денис Шмигаль заявив, що всі міністри новопризначеного уряду відмовилися від своїх премій до кінця цього року.

«Це політичне рішення, але воно важливе – міністри відмовились від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатись за результатами роботи за рік», – сказав він.