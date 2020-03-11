У Волі-Гамулецькій цьогоріч візьмуться реставрувати церкву Пресвятої Трійці

У селі Воля-Гамулецька Жовківського району цього року почнуть реставрувати церкву Пресвятої Трійці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Церква у Волі-Гамулецькій є однією з 16-ти об’єктів на порятунок і реставрацію, для яких у 2020 році з обласного бюджету виділять 21 мільйон 200 тисяч гривень.

Церква була греко-католицькою ще до війни. Після псевдособору 1946 року, деякий час була закрита. Згодом, у 90-х, храм таки повернули УГКЦ.

У 50-х роках попри церкву Пресвятої Трійці проклали залізничну колію. Цікаво, що вона мала би проходити самою територією церкви, проте навіть в ті часи дивом вдалося домогтися, щоб рейки відсунули на кілька метрів далі. Не вдалося, однак, зупинити дивну реконструкцію храму у 70-х: тоді його зовні «обшили» бляхою, а зсередини – оббили фанерою.

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«Під усією цією бронею храм «душиться», тліє, там множаться шкідники. На куполі церква затікає, але це все під фанерою. І довший час ми цього не бачили. Може, то навіть була спеціальна державна політика – знищити церкву під виглядом реконструкції», – зазначає архітекторка-реставраторка Галина Крук.

Ще тоді, у 70-х роках ХХ століття, вона наполягала, що оббивати храм не можна. Однак не змогла цьому запобігти.

Як повідомляв Львівський портал, 11 лютого Львівська облрада затвердила річне фінансування програми збереження культурної спадщини у сумі понад 21 мільйон гривень. Із переліком об’єктів можна ознайомитися тут.