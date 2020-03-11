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У МОЗ заявляють, що не збираються зупиняти медичну реформу

Вероніка Рой

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Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що МОЗ не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні. Про це він сказав у середу, 11 березня, під час засідання Кабінету міністрів України, передає пресслужба відомства.

 

У МОЗ запевняють, що нові зміни у системі охорони здоров’я будуть ґрунтуватися на передовому міжнародному досвіді та включатимуть інтереси лікарів та пацієнтів.

«Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання – провести такі зміни, від яких виграють всі українці: як пацієнти, так і лікарі. Очевидно, що модернізація повинна відбуватися на основі вітчизняного досвіду та передових світових практик і щоб нові механізми запрацювали одразу, а українці не потерпали від очікування змін», – підкреслив Ілля Ємець.

Він додав, що підготовка до впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я проходить в МОЗ уже зараз.

Нагадаємо, шестеро народних депутатів, серед яких – Наталія Королевська і Нестор Шуфрич, зареєстрували законопроєкт 3130, який має скасувати медичну реформу. Профільний комітет Верховної Ради України мав би розглядати його на своєму засіданні у п’ятницю, 13 березня.

Як писав Львівський портал, із 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить лікарні всіх рівнів і медичні центри. Тепер українці отримають гарантований перелік послуг, які будуть безкоштовними. При цьому пацієнт більше не буде прив’язаний до конкретної лікарні, а зможе сам обирати ту, у якій захоче зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста.

Про всі деталі другого етапу медреформи та нюанси, які має знати кожен, читайте у статті «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

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