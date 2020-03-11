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Львів’ян запрошують на благодійний забіг

Вероніка Рой

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У суботу, 14 березня, у Стрийському парку у Львові відбудеться благодійний забіг Green 2020, мета якого – привернути увагу мешканців до акції «Озеленення України», що відбудеться 21 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Старт благодійного забігу о 8.30 год. Переможець отримає іменне дерево у центрі Львова.

«Наша мета – привернути якомога більше уваги до масштабного заходу «Озеленення України», який відбудеться 21 березня. Загалом ми плануємо забіг на дистанцію 5 км. Переможець отримає іменне дерево у центрі Львова. Наразі на наш захід зареєструвалось вже близько 100 учасників. Запрошуємо до участі усіх охочих», – зазначив голова Благодійного Фонду «Там, де живе надія» Сергій Канюка.

Участь у заході безкоштовна, але за умови попередньої реєстрації за посиланням. Учасникам необхідно буде мати з собою роздрукований QR код або ж показати його на смартфоні.

Контактна особа: Сергій Канюка, тел.: (093) 864−26−21.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні проведуть Всеукраїнську акцію «Відновлюємо ліси разом». У рамках акції планують загалом висадити 10 мільйонів дерев:

  • у Міжнародний день лісів, 21 березня,  буде висаджено 5 мільйонів дерев.
  • тижневий Марафон садіння лісу: з 21 до 29 березня у рамках акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев.

Акція відбуватиметься одночасно у всіх областях України. Кожен охочий  зможе безпосередньо в лісі, прослухавши  короткий інструктаж від професійних лісівників, висадити одно-дворічні саджанці за допомогою спеціального обладнання.

На Львівщині мають висадити 250 тисяч саджанців дерев. Зокрема, у Львові планують відновити втрачений фруктовий сад у парку «700-річчя Львова», а також озеленити центр міста.

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