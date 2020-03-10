Wizz Air скасував всі рейси до Італії та Ізраїлю. Рейси авіаперевізника до італійських аеропортів та з них будуть скасовані з 10 березня до 3 квітня, а рейси в ізраїльські міста Тель-Авів та Ейлат, будуть припинені з 12 по 23 березня. Про це повідомили в компанії, передає Економічна правда із посиланням на Reuters.

Минулого тижня в авіакомпанії заявили, що буде важко передбачити масштаби та тривалість вірусу та його вплив на їх новий фінансовий рік, який починається наступного місяця.

Конкуренти Wizz Air easyJer та Ryanair також скасували рейси в Італію та з неї.

Нещодавно, Італія стала першими, хто через коронавірус запровадив карантин та заборону публічних зібрань на території усієї країни.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху в понеділок заявив, що країна вимагатиме від тих, хто приїжджає з-за кордону перебувати у карантині протягом 14 днів.

Раніше Львівський портал повідомив, що кількість загиблих від коронавірусу в Італії наближається до 500 осіб.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.