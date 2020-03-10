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В Італії зростає кількість померлих від коронавірусу

Андрій Котенський

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У світі вже зафіксовано понад 114 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 201 людини. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 4026 людини.

 

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 4 411 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 114 452 особа, і з них 64 169 людей одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3119 летальних випадків. Окрім цього 463 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, де кількість померлих за останню добу зросла на 97 осіб, а також в Ірані – 237, та 54 у Південній Кореї…

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

  • Італія – 9172 випадків, з яких  463 – смертельні (+97)
  • Франція – 1 412 випадків, 30 смертельних (+11)
  • Іспанія – 1231 випадків, 30 смертельних (+13)
  • Німеччина – 1 224 випадків, 2 смертельні (+2)
  • Швейцарія – 374 випадки, 2 смертельні
  • Велика Британія – 321 випадки, 5 смертельних (+2)
  • Нідерланди – 321випадків, 3 смертельні (+1)
  • Швеція – 261 випадок
  • Бельгія – 239 випадків
  • Норвегія – 227 випадків

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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