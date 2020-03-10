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У Львові запустили чат-бота про коронавірус

Ольга Денисяка

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Lvivcityhelper bot у Telegram та Facebook відтепер вміщує окремий розділ про коронавірус та дає відповіді на найпопулярніші запитання мешканців, пов’язані з ним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Чат-бот охоплює 2 категорії: «Важливе про вірус» та «Готовність Львова». Перша – розповідає про те, що таке коронавірус, як він передається, хто в групі ризику, як не захворіти тощо. Друга – чи готовий Львів до можливого поширення захворювання на територію міста, що робить міська влада, аби не допустити цього, та де можна отримати більше інформації.

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«Lvivcityhelper bot дає можливість мешканцям отримати швидку відповідь на поширені запитання. Оскільки коронавірус — головна тема кількох останніх тижнів, то зрозуміло, що вона актуальна й важлива та потребує створення окремого розділу в міському чат-боті», – розповіла керівниця міського управління ІТ Олена Гунько.

Lvivcityhelper bot:

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України раніше вже запустило Telegram-бота для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні.

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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Фото: ЛМР

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