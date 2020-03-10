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У Львові відновили ще одну історичну браму

Ольга Денисяка

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У Львові відновили ще одну історичну браму. У будинку на вулиці Крушельницької, 25 за кошти міста та самих мешканців відновили дерев’яну браму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відновленням вхідної брами займався майстер-реставратор Олександр Савчук. Реставрація коштувала 40 800 тисяч гривень. Із них фінансова частка міста – 28 600 грн, а частка мешканців – 12 200 грн.

Зазначимо, що для відновлення історичних брам у житлових будинках Львівська міська рада започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30%% мають оплатити місцеві мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та на інших вулицях.

Нагадаємо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Фото: ЛМР

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