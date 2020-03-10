У Львові хочуть перенести спортивно-масові заходи

Управління спорту Львівської міської ради рекомендує тимчасово відтермінувати спортивно-масові заходи у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Таке рішення прийняли у зв’язку з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України та на основі рішення міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції. Термінів введення обмежень наразі невідомо.

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.