ОСТАННІ НОВИНИ

Facebook і Instagram заборонили рекламу медичних масок

Ольга Денисяка

|

Facebook і Instagram заборонили рекламу медичних масок, щоб не допустити спекуляцій на тлі поширення COVID-19. Про це повідомляє глава відділу менеджменту продукції Facebook Роб Летерн, передає УП.

 

Facebook заборонив рекламу і комерційні оголошення про продаж медичних масок для обличчя.

«Ми уважно стежимо за COVID-19 і внесемо необхідні оновлення в нашу політику, якщо побачимо людей, які намагаються використовувати цю надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров’я» – зазначив Роб Летерн.

Крім того, про зміни заявив і Instagram.

«Ми видаляємо дезінформацію, пов’язану з COVID-19, і коли хтось натискає на хештег, пов’язаний з COVID-19, ми показуємо звіти Всесвітньої організації охорони здоров’я, і ​​Центри з контролю профілактиці захворювань США», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що у світі вже зафіксовано понад 110 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус.

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...