Facebook і Instagram заборонили рекламу медичних масок, щоб не допустити спекуляцій на тлі поширення COVID-19. Про це повідомляє глава відділу менеджменту продукції Facebook Роб Летерн, передає УП.

Facebook заборонив рекламу і комерційні оголошення про продаж медичних масок для обличчя.

«Ми уважно стежимо за COVID-19 і внесемо необхідні оновлення в нашу політику, якщо побачимо людей, які намагаються використовувати цю надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров’я» – зазначив Роб Летерн.

Крім того, про зміни заявив і Instagram.

«Ми видаляємо дезінформацію, пов’язану з COVID-19, і коли хтось натискає на хештег, пов’язаний з COVID-19, ми показуємо звіти Всесвітньої організації охорони здоров’я, і ​​Центри з контролю профілактиці захворювань США», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що у світі вже зафіксовано понад 110 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус.

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.