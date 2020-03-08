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У світі відзначають Міжнародний жіночий день: історія свята

Ольга Денисяка

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Міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн. У деяких з них сьогодні встановлено державне свято, зокрема і в Україні. У цей день відзначають досягнення жінок незалежно від будь-яких відмінностей і кордонів. Передає УНН.

 

Ідея проведення Міжнародного жіночого дня вперше виникла на початку 20 століття. Промислово розвинений світ переживав період експансії і потрясінь, демографічного буму і появи радикальних ідеологій.

Так, 28 лютого 1909 року у США відзначався перший національний жіночий день. Жінки продовжували святкувати цей день в останню неділю місяця аж до 1913 року.

У рамках руху за мир жінки у Росії відзначили перший Міжнародний жіночий день в першу неділю лютого 1913 року. На наступний рік в інших країнах Європи 8 березня жінки провели мітинги або в знак протесту, або в знак солідарності зі своїми сестрами.

Вже у 1975 році, під час Міжнародного року жінок, Організація Об’єднаних Націй вирішила відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня. І лише у 1977 році СРСР запропонував ГА ООН запровадити День боротьби за жіночі права у всіх країнах, зробивши його міжнародним. Генеральна Асамблея закликала всі країни проголосити будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру. Кожна держава могла обрати дату згідно з культурними чи історичними особливостями.

Станом на сьогодні Міжнародний день жінок 8 березня офіційно святкують лише в низці країн СНД і в деяких інших державах, серед яких, зокрема, КНР, КНДР, Ангола, Камбоджа, Лаос, Македонія, Непал. У цих державах 8 березня є офіційним вихідним днем. Деякі країни запровадили у цей день вихідний виключно для жінок. Інші ж країни продовжують роботу, та це не означає, що вони ніяк не реагують на міжнародний жіночий день.

Львівський портал повідомляв, що понад 75% українців святкуватимуть цьогоріч Міжнародний жіночий день.

Також ми писали, як у Львові відзначатимуть 8 березня. Програма заходів – за посиланням.

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