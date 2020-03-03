«Феміністична весна»: як у Львові відзначатимуть 8 березня

Феміністична весна» – це низка подій, присвячених правам жінок. Програма заходів приурочена до Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Згідно з рішенням ООН, із 1977 року дата 8 березня була оголошена Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Світова спільнота пропонує цього дня говорити про стан прав жінок і жіночі досягнення.

Відтак, львів’янок та львів’ян запрошують долучитись до міжнародної традиції відзначання 8 березня та відвідати програму «Феміністична весна», яка об’єднала тематичні культурні і просвітницькі заходи міста. У її межах відбудеться низка подій, які роблять видимим внесок жінок у різних галузях: у музиці, у поезії, у захисті країни, у плануванні міст і будинків тощо. Також частина заходів підніматиме питання сучасних викликів щодо рівних прав жінок та інших дискримінованих груп: читання п’єси, дискусія про жінок у культурі та ін.

Події відбуватимуться з 5 до 11 березня в різних локаціях міста.

Програма «Феміністична весна»

5 березня

17:00 – Роль жінок у політиці та розбудові демократії — вул. Лесі Українки, 16.

18:30 – Показ фільму «Дві Надії» – Міський палац культури ім. Хоткевича (вул. Кушевича, 1).

18:30 – Дискусія «Бути проєктною менеджеркою: її та його погляд» – Інститут стратегії культури (пл. Міцкевича, 6/7).

6 березня

19:00 – Перформативне читання п’єси «Дами чекають» – Театр Лесі Українки (вул. Городоцька, 36).

7 березня

15:00 – Презентація «Як жінки вплинули на архітектуру» – ВЕЖА (вул. Підвальна, 4).

18:00 – Презентація зіну про жінок у прекарній праці «Праце (не)влаштована» – Феміністична майстерня (пл. Ринок, 42).

19:00 – Перформативне читання п’єси «Дами чекають» – Театр Лесі Українки (вул. Городоцька, 36).

19:00 – Прем’єра «Кабаре Бухенвальд. Вечір І» – Театр Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3).

8 березня

11:00 – Жіноча оптика. Екскурсія виставкою Влодка Костирка – Ya Gallery Lviv (вул. Шота Руставелі, 8).

13:00 – Феміністичний марш – площа Ринок.

17:00 – Читання поезії «Голосні» – Бібліотека на пл. Ринок, 9.

18:00 – Лекція «Жінка і тату» – SOVA Space (пл. Міцкевича, 8, 4 поверх).

19:00 – 8 MARCH Underground Fest – Котельня Ruїn Bar (вул. Заводська, 31).

19:00 – Прем’єра «Кабаре Бухенвальд. Вечір І» – Les Kurbas Theatre (вул. Курбаса, 3).

20:00 – Вечірка 8 березня «Жінка і тату» – SOVA Space (пл. Міцкевича, 8, 4 поверх).

20:00 – Вечірка Soma Night Indigo – Soma. майстерня (вул. Зелена, 20, фабрика «Атлас»).

9 березня

15:00 – Презентація «Жінки в АТО та ООС в оптиці різних політичних ідеологій» – Центр міської історії (вул. Богомольця, 6).

10 березня

18:30 – Лекція «Жіночий рух в пострадянській Україні: страсті за фемінізмом» – Книгарня Є (пр. Свободи, 7).

11 березня

19:00 та 21:00 – Supergirls. Короткометражні фільми – Кінопалац (вул. Театральна, 22).