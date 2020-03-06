Понад 75% українців святкуватимуть 8 березня, – опитування

Понад 75% українців святкуватимуть цьогоріч Міжнародний жіночий день, який щороку відзначають 8 березня. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 21-25 лютого.

Згідно із результати, 77% опитаних мають намір святкувати свято 8 березня цього року, натомість 19% зазначили, що святкувати не будуть.

«У порівнянні з аналогічним опитуванням 2012 року дещо зросла кількість тих, хто не святкує у цей день. Відносно більше таких респондентів на Заході країни, серед наймолодшої та найстаршої вікових груп. Цікаво, що серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок», – зазначають соціологи.

Також повідомляється, що для 68% опитаних свято 8 березня є гарним приводом зробити приємне близьким жінкам. Відносно частіше альтернативу обирали молодь, мешканці Сходу і Півдня.

У той же час, 11% українців вважають 8 березня звичайним днем (з 2013 року кількість таких респондентів зросла вдвічі). Це частіше мешканці Заходу. Цікаво, що жінки (13%) поділяють твердження про звичайний день частіше, ніж чоловіки (8%).

«Лише 9% вважають це свято символом боротьби жінок за свої права, а 8% говорять про нього як про свято з радянського минулого. Останнє твердження ближче для респондентів старшого віку», – додають соціологи.

Також 87% опитаних не підтримують ідею скасування свята 8 березня (у 2012 році – 91%). Підтримують ідею – лише 9%, частіше на Заході (18%), водночас навіть тут більшість (73%) не підтримують таку ініціативу.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Всього було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 21-25 лютого 2020 р.

Як повідомляв Львівський портал, 82% українців підтримують те, що жінки ідуть в політику. Попри це відносна більшість вважає, що чоловіки краще виконують обов’язки керівників сіл, міст або країни.