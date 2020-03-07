Від коронавірусу вилікувались понад 57 тисяч людей

У світі вже зафіксовано понад 102 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 84 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3 493 людей.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1856 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 102 254 осіб, і з них 57 461 людей одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3070 летальних випадків. Окрім цього 197 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 145 в Ірані, 48 у Південній Кореї, 15 у США.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

Італія – 4636 випадків, з яких 197 – смертельні

Франція – 653 випадків, ( 9 смертельні)

Німеччина – 670 випадків

Іспанія – 441 випадків (8 смертельні)

Швейцарія – 214, (1 смертельний)

Велика Британія – 165, (2 смертельні)

Нідерланди – 128, (1 смертельний)

Бельгія – 111

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Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.