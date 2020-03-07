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На Бродівщині загинув водій вантажівки

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 6 лютого, близько 17:00 год. поблизу села Підгірці, що на Бродівщині, вантажівка-цистерна з’їхала з дороги та перевернулась на бік. Внаслідок ДТП загинув водій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Як встановили поліцейські, водій автопоїзда «Івеко» виїхав на зустрічну смугу та з’їхав з дороги, де вантажівка перекинулась на лівий бік.

Водій, 42-річний житель міста Івано-Франківськ, загинув на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та відкрили кримінал за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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