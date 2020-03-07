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«Кажани» стали кращою командою Львівщини

Ольга Денисяка

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Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» вдруге став «Командою року» Львівщини. Нагороду волейболістам вручили в п’ятницю, 6 березня, під час церемонії «Люди спорту 2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

 

Загалом кращих тренерів, спортсменів та  меценатів спорту на Львівщині відзначали у тринадцяти номінаціях.

Команду року обирали з-поміж трьох кандидатів: гандбольний клуб «Галичанка», ватерпольний клуб «Динамо» Львів» та ВК «Барком-Кажани».

Додамо, що у 2018 році «Барком-Кажани» також стали «Командою року» Львівщини. У 2019 році ВК «Барком-Кажани» вибороли Суперкубок та Кубок України з волейболу, а також стали Чемпіонами України з волейболу.

Фото:Барком-Кажани

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