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Львівські «Кажани» втретє стали володарями Суперкубку України з волейболу

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ВК «Барком-Кажани» виборов звання володаря Суперкубку України з волейболу під час матчу в Черкасах з вінницьким «Серцем Поділля». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

 

Із рахунком 3:1 (25:22, 25:18, 14:25, 33:31) «кажани» обіграли суперників та втретє вибороли Суперкубок України («Барком-Кажани» володарі Суперкубку у 2016 та 2018 роках).

Перша партія виглядала як перетягування канату: волейболісти з обох команд активно атакували і затято боролися за кожне очко. Та ближче до завершення сету, перемогу таки виборюють «кажани» 25:22. Друга партія знову за львівською командою – 25:18. «Кажани» не лише забивають бали, а й, завдяки Олександру Гладенку та Олександру Терещуку, підсилюють блоки. В момент, коли до перемоги залишилось зовсім трохи, починається найцікавіше. «Серце Поділля» відвойовує першість у партії, плюс до того за сприянням  Андрія Горбенко та Сергія Кушніра – покращує атаки. Далі «сердечка» справді воюють: 14:25 рахунок третього сету. Ще більше полоскотала нерви вболівальникам четверта партія. У ній гравці обох команд викладались на повну. Майже у сорока хвилинному сеті хлопці фактично «вигризали» один в одного перевагу у грі.  Та підопічні Угіса Крастіньша  все ж виявились сильнішими – 33:31. Загальний підсумок матчу 3:1. Тож «Барком-Кажани» втретє підтверджують титул володаря Суперкубку України з волейболу.

Додамо, що до активу клубу «кажани» додали ще одну нагороду. MVP Суперкубку став гравець «кажанів»  Юрій Томин.

Фото: ВК «Барком-Кажани»

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