«Кажани» лідирують у Чемпіонаті України

Львівські «кажани» очолили турнірну таблицю Чемпіонату України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

Із рахунком 3:0 (25:21, 25:19, 25:22) ВК «Барком-Кажани» завершили перший матч 4 туру Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги проти ВК «Збірна Харківської області-Юридична академія». Рахунок другої гри – 3:1. Відтак, на сьогодні «кажани» очолюють турніру таблицю Чемпіонату України з волейболу.

Щодо першого матчу, то цього разу наставник «кажанів» Угіс Крастіньш дещо поексперементував зі складом команди. Зокрема, не було на майданчику Гордена Брови. Ліберо під час всієї гри виступив Андрій Жуков. Не грав у першому матчі і Олег Шевченко.

«Юракадемія» приїхала до Львова теж зі змінами у команді. Щоправда, вимушеними: через травму, у Харкові залишились Борис Єфименко та Ілля Єгошин.

Стартували команди у першій партії без певного фаворита: 2:2, 3:3. Нічия змінилась на своєрідне “перетягування канату” – з відривом у одне-два очка вириваються то одні, то інші волейболісти. Та ближче до середини партії господарі майданчика лідирують і тримають це лідерство до кінця сету. 25:21 – рахунок партії. Перемогу «кажани» виборюють і у двох наступних партіях. Тож підсумок матчу – 3:0 на користь «Барком-Кажани».

У другому матчі знову перемога за «кажанами», щоправда дещо складніша, адже до свого активу додали і “юристи”: 3:1 (25:17, 19:25, 25:14,25:20) другий матч.