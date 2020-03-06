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Вуличним музикантам у Львові заборонили використовувати звукопідсилювальну апаратуру

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради у п’ятницю, 6 березня, ухвалив рішення про підтримку вуличних мистецьких виступів на території міста, підтримавши заборону на використання музикантами звукопідсилювальної апаратури. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як поінформував присутніх заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, проєкт рішення напрацьовували спільно з вуличними музикантами, ґрунтуючись на міжнародному досвіді.

За його словами,  часто буває так, що звукопідсилювальна апаратура у центрі міста глушить виступи інших вуличних виконавців.

«Тому, цим рішенням ми чітко визначаємо логістику: заборонене звукопідсилення, натомість ініціюється максимальне стимулювання духових колективів, індивідуальних виступів», – зазначив посадовець.

Окрім цього, наступного тижня обіцяють спрезентувати спеціально розроблену онлайн-систему, яка спрощуватиме подачу заявок на отримання дозволу виступу на вулицях Львова.

Раніше Львівський портал писав про те, що для отримання дозволу на мистецький виступ вуличні музиканти повинні зареєструватися на спеціальному порталі.

Нагадаємо, в червні 2019 року у Львові погодили Порядок організації вуличних виступів, детальніше з ним можна ознайомитися тут.

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