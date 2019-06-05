«Правила поведінки» для вуличних музикантів. У Львові погодили Порядок організації вуличних виступів

У Львові вирішили взятися за впорядкування виступів вуличних музикантів у центрі міста. Із цих міркувань ухвалили Порядок організації вуличних мистецьких виступів на території Львова. Відповідне рішення сьогодні, 5 червня, прийняли на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла директор департаменту розвитку Наталія Бунда, цим проектним рішенням територія Львова поділена на три ареали.

«Перший – площа Ринок, де відповідно встановлено рекомендовані години для проведення виступів, а також умови, наприклад, допускаються акустичні виступи біля фонтанів без використання звукопідсилювальної апаратури та ударних інструментів і натомість дозволено використання клавішних, струнних, духових інструментів. Важливо, що дані виступи допускаються в п’ятницю – з 16 до 22 год., у вихідні та святкові дні – з 12 до 22 год.», – розповіла вона.

Другий ареал передбачає прилеглість до площі Ринок, а також зону, обмежену вулицями Театральною, Гавришкевича, площею Данила Галицького та вулицею Підвальною. Тут, як пояснила Наталія Бунда, допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструмента. При цьому вона зауважила, що в цьому ареалі можна виступати з понеділка по четвер із 16 по 22 год., а у п’ятницю, вихідні та святкові дні – з 12 до 22 год.

Третій ареал – інші території міста. Тут допускаються вуличні виступи, враховуючи чинне законодавство, а також правила тиші. Відтак, як зауважила Наталія Бунда, можна виступати з понеділка по четвер з 16 до 22 год., а також з 12 до 22 у п’ятницю, вихідні та святкові дні.

Як наголосили у департаменті розвитку, для того, щоб врегулювати виступи вуличних музикантів, кожен з них має подати заяву згідно із зразком в письмовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг або електронним зверненням через сайт міськради.

За словами Наталії Бунди, зараз на стадії розробки перебуває спеціальний портал вуличних виступів, де розмістять інтерактивну карту з локаціями, годинами, і відповідно інформацією про те, чи є вільне місце для виступу. Окрім цього, буде утворена комісія з вуличного мистецтва, яка розглядатиме усі заяви.

Також директор департаменту розвитку наголосила, що кожний вуличний музикант зобов’язаний зареєструватися на порталі вуличного мистецтва та завантажити свої аудіо- чи відеоролики, щоби комісія могла оцінити якість вуличного виступу. Лише після отриманого погодження цієї комісії музикант має дозвіл виступати в даній локації.

Також вона пояснила, що для контрою виконання цього рішення має бути створена робоча група, куди зокрема увійде «Муніципальна варта».

Що стосується звуку, то за словами Наталі Бунди, він не повинен перевищувати 70 децибелів. Вимірюванням шуму буде займатися Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення придбати техніку, яка вимірюватиме рівень шуму.

«Давайте домовимось, що ми це положення пропрацюємо в тестовому режимі протягом місяця, щоби побачити, як воно працює. Тобто, якщо воно не буде виконуватися, ми його скасуємо і заборонимо будь-яку звукопідсилювальну апаратуру», – підсумував мер.

Фото: скріншот з сайту ЛМР