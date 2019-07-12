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Музиканти, які хочуть виступати на вулицях Львова, мають зареєструватися на спеціальному порталі

Вероніка Рой

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Відтепер усі музиканти, котрі хочуть виступати на вулицях Львова, повинні зареєструватись на спеціально створеному порталі. Відповідний Порядок організації вуличних мистецьких виступів на території міста затвердила Львівська міська рада, передає пресслужба відомства.

 

Як повідомляється, для отримання погодження на здійснення мистецького виступу необхідно зареєструватись в особистому кабінеті порталу вуличного мистецтва у Львові, де зазначити локацію на інтерактивній карті, вказати дату і час та прикріпити посилання на виконання свого мистецького виступу.

Розгляд звернень на проведення вуличних виступів здійснює Комісія з розгляду звернень, яка надає погодження або відмову у здійсненні вуличного мистецького виступу.

Контроль за дотриманням Порядку організації вуличних мистецьких виступів на території м. Львова здійснює Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта» та робоча група з перевірки дотримання правопорядку виконавцями вуличних мистецьких виступів на території м. Львова.

Ознайомитись з процедурою отримання погодження на порталі вуличних мистецьких виступів Львова можна за посиланням: https://streetmusic.city-adm.lviv.u

Детальніше про те, як хочуть впорядкувати виступи вуличних музикантів у центрі Львова, читайте тут.

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Фото: ЛМР

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