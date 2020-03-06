У Львові водій вантажівки переїхав пішохода і утік

Поліція розшукує водія вантажівки, причетного до наїзду на пішохода у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці просять зголоситись очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 5 березня близько 20.00 на вулиці Шевченка, 388.

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи вантажним автомобілем, скоїв наїзд на 59-річного львів’янина, після чого поїхав з місця події. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача, а також розшукують автомобіль, яким він керував, та просять зголоситися на оперативну лінію «102» усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП.