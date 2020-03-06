На Львівщині затримали контрабанду мастила

У пункті пропуску «Грушів – Будомежа» митники затримали мешканця Львівщини, який намагався незаконно провезти 340 літрів моторної оливи. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

25-річний мешканець Львівщини прибув до пункту пропуску фургоном Renault Master. Під час огляду митники знайшли в багажнику 86 каністр моторної оливи.

Товари, які не перевищували дозволену норму (до 500 євро і до 50 кг) пропустили в Україну, а решту – конфіскували. Загальна вартість вилученого мастила становить близько 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

Як писав Львівський портал, за десять місяців 2019 року на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про всі товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

Фото: Галицька митниця