ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині затримали контрабанду мастила

Ольга Денисяка

|

У пункті пропуску «Грушів – Будомежа» митники затримали мешканця Львівщини, який намагався незаконно провезти 340 літрів моторної оливи. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

25-річний мешканець Львівщини прибув до пункту пропуску фургоном Renault Master. Під час огляду митники знайшли в багажнику  86 каністр моторної оливи.

Товари, які не перевищували дозволену норму (до 500 євро і до 50 кг) пропустили в Україну, а решту – конфіскували. Загальна вартість вилученого мастила становить близько 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

Як писав Львівський портал, за десять місяців 2019 року на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про всі товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

Фото: Галицька митниця

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...