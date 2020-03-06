На Донбасі підірвалось авто: один боєць загинув, троє поранені

У п’ятницю, 6 березня, поблизу села Кримське Луганської області бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої. Один український військовий загинув, ще троє – поранені. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, усіх постраждалих доставили до військово-медичних закладів, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно львів’яни прощалась з 33-річним військовослужбовцем Ігорем Гавриляком, який 1 березня загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил.