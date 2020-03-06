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Львів’ян попереджають про густий туман

Андрій Котенський

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Регіональний центр з гідрометеорології попередив, що сьогодні, 6 березня, по Львову вранці очікується туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах – ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Водіїв та пішоходів закликають зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

За даними Sinoptik.ua, хмарна погода протримається у Львові майже увесь день, а ввечері навіть можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла.

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