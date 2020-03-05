Засудили самбірчанку, яка зарізала співмешканця

Сім років за ґратами проведе 48-річна самбірчанка, яка минулого року зарізала свого співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.
Мова йде про інцидент, який стався 7 лютого 2019 року в помешканні зловмисниці.
П’яна жінка вдарила 51-річного співмешканця ножем у спину та грудну клітку. Від гострої крововтрати чоловік помер.
Правоохоронці з’ясували, що причиною трагічної події став раптовий конфлікт. Так, Самбірський міськрайонний суд засудив підозрювану до семи років позбавлення волі.
Ольга Денисяка