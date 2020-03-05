Засудили самбірчанку, яка зарізала співмешканця

Сім років за ґратами проведе 48-річна самбірчанка, яка минулого року зарізала свого співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про інцидент, який стався 7 лютого 2019 року в помешканні зловмисниці.

П’яна жінка вдарила 51-річного співмешканця ножем у спину та грудну клітку. Від гострої крововтрати чоловік помер.

Правоохоронці з’ясували, що причиною трагічної події став раптовий конфлікт. Так, Самбірський міськрайонний суд засудив підозрювану до семи років позбавлення волі.