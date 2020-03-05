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Уряд відкликав законопроєкт нового трудового кодексу

Ольга Денисяка

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Кабінет Міністрів відкликав проєкт закону про працю №2708, яким планувалося запровадити нове трудове законодавство. Про це свідчить інформація з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Львівський портал.

 

Сайт парламенту повідомляє, що закон був відкликаний 4 березня.

Нагадаємо, законопроєктом пропонувалося надати можливість роботодавцям звільняти працівників за своєю ініціативою, але причиною такого рішення могли бути винятково підстави, прописані у трудовому договорі. Документ передбачав, що про звільнення роботодавець мав попередити завчасно – від 15-ти днів до трьох місяців.

Також проєкт закону пропонував вести єдиний електронний реєстр, куди вносилися би всі відомості про стаж працівника та збільшити різновиди трудових договорів, як-от учнівський, сезонний чи короткостроковий.

Львівський портал повідомляв, що львів’яни виходили на пікет проти нового Трудового кодексу.

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