«Ні – трудовому рабству». У Львові відбудеться віче проти нового трудового кодексу

У Львові завтра, 30 січня, на площі перед пам’ятником Т. Шевченку відбудеться віче проти нового трудового кодексу. Про це повідомляють організатори у Facebook.

«Нагадаємо, в Україні може з’явитися новий Трудовий кодекс («Закону про працю» №2708), який у багатьох положеннях замінить Кодекс законів про працю (КЗпП). Нові норми жорсткіше регулюватимуть стосунки роботодавця і працівника, а також позбавляти людей соціальних гарантій. Зокрема робітників зможуть, без зайвих проблем, звільнити під час відпустки, лікарняних та декрету», – зазначається у інформації.

Об’єднання профспілок Львівщини та Молодіжна рада профспілок переконанні, що «замість Трудового кодексу пропонується «неоліберальний» закон про працю, що зробить українців наймитами».

«Вимагаємо не порушити конституційні права, свободу та інтереси найманих працівників, а також врахувати пропозиції профспілок», – наголошують організатори.

Додамо, що захід розпочнеться о 14:00 год.

Раніше Львівський портал писав про те, що у рамках реформи зайнятості в Україні планують закріпити законом гнучкий режим робочого часу та дистанційну зайнятість.

У Мінекономіки повідомили, що половина українців працює нелегально або на заробітках.