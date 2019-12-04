В Україні хочуть узаконити гнучкий режим роботи та дистанційну зайнятість

У рамках реформи зайнятості в Україні уряд планує закріпити законом гнучкий режим робочого часу та дистанційну зайнятість. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає Урядовий портал.

«В Україні буде проведена реформа зайнятості – стандарти захисту працівника будуть виконані. Потрібно прибрати радянські забюрократизовані норми», – наголосив посадовець.

Також зазначається, що у новому законі будуть чітко прописані ознаки трудових відносин, бо на сьогодні працівники не захищені від зловживань через відсутність норм законодавства.

«Гнучкий режим робочого часу, дистанційна зайнятість, робота з дому – це кілька з тих ініціатив Уряду, які ми пропонуємо закріпити законом. Важливо, ще більше захистити фундаментальні права працівників, щоб вони могли відстоювати свої права», – зазначив Тимофій Милованов.

При цьому в уряді зазначають, що насправді нововведень небагато, оскільки багато що вже давно використовується на ринку праці, але не було підкріплено законодавчо.

«Наприклад, регулювання виплат за лікарняними залишаються у такій же редакції, як є сьогодні, а ось відпустку за власний рахунок можна буде взяти і на 30 днів, тоді як наразі – лише на 15 днів.

Працівник та роботодавець мають укладати трудовий договір лише у письмовій формі, а виплата заробітних плат повинна здійснюватися винятково у грошовій формі, а не товаром, як було в радянські часи. Такої спадщини у нас ще вдосталь, але, наприклад, адміністрування праці стає більш не актуальним в епоху розвитку цифрових технологій», – наголошується у повідомленні Кабміну.

Тимофій Милованов підкреслив: «Трудові книжки не скасовуються, але вся інформація щодо зайнятості людини буде міститися у он-лайн реєстрі, й буде доступною для працівника в будь-який момент. Це дозволить уникнути паперової бюрократії, ризику втрати – відповідно, відновлення записів».

Окрім цього, обіцяється, що нове законодавство більш надійно захищатиме від звільнення осіб з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок та тих, хто перебуває у декретних відпустках.

«Ми прагнемо ускладнити, а в ідеалі, взагалі унеможливити випадки, коли під умовою фіктивних реорганізацій компаній чи установ звільняють соціально незахищених осіб. Тож хочемо законодавчо захистити усіх працівників, а звільнення вагітних жінок зробити неможливим», – наголосив Міністр Милованов.