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Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі

Соломія Головіна

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Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проєкту Dream Gap. Про це повідомляє УП.

 

До 60-річчя компанії та Міжнародного жіночого дня у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування.

У компанії кажуть, що прагнуть надихнути цією колекцією якомога більше дівчат:

«Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно».

Кожна з ляльок є прототипом успішних жінок зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.

Крім українки у колекцію увійшло ще 40 моделей, серед них: співачка LIRA, журналістка Іта Баттроз, художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон та інші видатні особистості.

Як повідомляв Львівський портал, у новій серії Барбі з’являться ляльки без волосся та з проблемами шкіри. У минулому році Mattel випустили Барбі на інвалідному візку та з протезом ноги.

 

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