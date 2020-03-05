Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проєкту Dream Gap. Про це повідомляє УП.
До 60-річчя компанії та Міжнародного жіночого дня у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування.
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Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда то сама стану куклой #barbie ! 🙈Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный брэнд @barbie для создания этой красотки 🥰 #rolemodel #tokyo2020 #specialedition #fencing #ukraine #saber
У компанії кажуть, що прагнуть надихнути цією колекцією якомога більше дівчат:
«Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно».
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#Repost from @miss_lira I am proud to announce that I have been awarded a one-of-a-kind Lira Barbie doll, as part of Barbie’s 60th Anniversary Shero campaign celebrating role models who inspire young girls to be all they can be. I am the very first African to be bestowed with this honour and I’m simply thrilled to be honoured in this way. #barbie60 #YouCanBeAnything #MoreRoleModels
Кожна з ляльок є прототипом успішних жінок зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.
Крім українки у колекцію увійшло ще 40 моделей, серед них: співачка LIRA, журналістка Іта Баттроз, художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон та інші видатні особистості.
Як повідомляв Львівський портал, у новій серії Барбі з’являться ляльки без волосся та з проблемами шкіри. У минулому році Mattel випустили Барбі на інвалідному візку та з протезом ноги.
Соломія Головіна