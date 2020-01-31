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У новій серії Барбі з'являться ляльки без волосся та з проблемами шкіри

Соломія Головіна

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Виробник іграшок Mattel презентував нову серію ляльок Барбі, серед них є іграшки без волосся та з вітиліго – хронічне захворювання шкіри, що передбачає порушення пігментації шкіри. Про це повідомляє CNN, передає Громадське.

 

У минулому році Mattel випустили Барбі на інвалідному візку та з протезом ноги. Цьогоріч компанія добавила ще одну модель ляльки з протезом.

У 2015 році Mattel вперше випустила серію Barbie Fashionistas для збільшення різноманіття. Наразі у цій колекції є ляльки з різним кольором шкіри, волосся, очей, а також із різним одягом.

За словами представників компанії, у 2019 році у Великій Британії найбільш популярними Барбі були ляльки на інвалідних візках.

Фото: Тwitter/Barbie

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