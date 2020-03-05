У Пустомитівському районі водій насмерть збив пішохода і втік

У селі Милятичі Пустомитівського району автомобіль збив 38-річного чоловіка. Водій покинув місце ДТП, а постраждалий помер від отриманих травм на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, аварія сталася 4 березня о 20:23 год.

«Невстановлений водій, керуючи невстановленим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Милятичі 1982 року народження, після чого покинув місце події», – інформують у департаменті цивільного захисту.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Обставини події встановлюються, водія-втікача розшукують.