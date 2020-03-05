У лікарні швидкої допомоги Львова хірурги заново пришили руку 23-річному хлопцю

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука, 9, зробили ще одну унікальну операцію. Врятували руки 23-річному хлопцеві, вберігши його від інвалідності. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Як він розповів, на будівництві руки хлопця потрапили в бетономішалку. До лікарні його привезли із важкою зовнішньою кровотечею.

«На правій руці у постраждалого був ушкоджений палець, ліва – трималася на шматочках шкіри. Ампутація – саме таке б рішення ухвалили у більшості лікарень України, але не тут. Наші спеціалісти вирішили боротися за збереження кінцівки і робити – реплантацію кисті», – зазначає Олег Самчук.

За його словами, ушкодження у пацієнта було в критичній зоні, де зосереджені дрібні судини, артерії, нерви, а до того ж ще й були повністю вирвані сухожилля.

«Операція була надважкою. Вона тривала 6 годин. Саме стільки часу знадобилося хірургам, щоб пришити мікросудинним швом судини, нерви і, поетапно, – структури сухожилля. Їх, до речі, довелося пересаджувати з іншої ділянки руки. Також під загрозою ампутації був палець на іншій руці. Тож, щоб його зберегти, хірурги вдалися до пластичної операції – трансплантації тканин з попереку на ушкоджену ділянку пальця», – пояснив Олег Самчук.

Він додає, що зараз пацієнт добре почувається і рухає пальцями на обох руках.

Участь у операції брали: хірург Гнат Герич, асистент Остап Зубач, лікарі-інтерни Богдан Гель та Петро Домбровський.

Зазначимо, 27 лютого львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала ліцензію на проведення операцій з трансплантації органів. Та вже минулих вихідних провели першу трансплантацію. Медики здійснили пересадку нирки.

Про першу операцію на серці та революційні зміни у лікарні швидкої допомоги читайте далі у матеріалі Львівського порталу: «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».

Фото: Facebook-сторінка Олега Самчука