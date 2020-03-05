Розшукують водія, який на Сихові збив підлітка

Львівські правоохоронці розшукують водія, який збив 16-річного хлопця та втік з місця події. ДТП трапилась близько 20:55 у середу, 4 березня, на вулиці Василя Стуса у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Як повідомляють правоохоронці, невідомий водій збив 16-річного львів’янина. Після цього водій втік. Травмованого неповнолітнього доставили до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Поліцейські розшукують водія-втікача та автомобіль, яким він керував. Також просять зголоситися на оперативну лінію 102 усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП.

Фото: Ігор Зінкевич