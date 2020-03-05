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Львів'ян запрошують у Оперний театр послухати віртуозний дует «Duo Sonoro»

Соломія Головіна

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Львів’ян запрошують 11 березня у Дзеркальну залу Львівської національної опери на концерт віртуозного дуету «Duo Sonoro», у складі Андрія Павлова (скрипка) та Валерії Шульги (фортепіано). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

 

Українські музиканти молодого покоління є частими гостями престижних світових сцен та лауреатами міжнародних конкурсів в Італії, Австрії, Литві, Болгарії та ін.

У програмі їх концерту на камерній сцені Львівської опери – сонати для скрипки і фортепіано Людвіга ван Бетховена, Роберта Шумана та Леоша Яначека. Це твори, сповнені романтичних мелодій та контрастних почуттів, вимагають від музикантів неабиякої віртуозності, яку музиканти демонструють концертуючи по всьому світу. Як дует Андрій та Валерія вперше виступили в 2007 році. Концертна географія їх виступів включає концерти в Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Італії, Польщі, Австрії, Великій Британії.

Дует Sonoro є лауреатом і володарем спеціальних призів численних міжнародних конкурсів, серед них Гран-прі Plovdiv International chamber music competition (Болгарія, 2017), ІІІ премія Salieri-Zinetti International chamber music competition (Iталія, 2016), ІІІ премія Johannes Brahms International competition (Австрія, 2015), ІІІ премія Stasys Vainiunas International chamber music competition (Литва, 2014) тощо. В 2014 році Андрій та Валерія були запрошені провести майстер-клас в Тегеранській Консерваторії (Іран).

В 2019 році дует був учасником однієї з найпрестижніших європейських літніх музичних академій – ISA of the MDW – University of Music and Performing Arts Vienna.

Початок концерту о 19:00 (11 березня Дзеркальна зала Львівської опери)

Квитки: https://widget.kontramarka.ua/uk/widget182site11084/widget/event/100114857

Фото: Львівська опера

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