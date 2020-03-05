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7 березня для транспорту перекриють вулицю Левандівську: схема об’їзду

Вероніка Рой

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Через проведення ремонтних робіт з 7 березня у Львові буде перекрито вулицю Левандівську та Залізничну. У зв’язку з цим відбудеться чимало змін у схемах руху громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як йдеться у повідомленні, з 08.00 год. 7 березня і до 20.00 год. 31 серпня 2020 року буде перекрито рух транспорту на вул. Левандівська (від будинку № 14 до вул. Шевченка) та вул. Залізнична (від будинку № 19 до вул. Шевченка). У зв’язку з перекриттям, відбудуться зміни у русі громадського транспорту.

Так, із 7 березня, у зв’язку з перекриттям ділянки вул. Левандівської, буде змінено схему руху маршрутів № 17 та № 6Н. Зокрема, автобус № 17 курсуватиме за таким маршрутом: Протезний завод вул. Щурата через вул. Сяйво, вул. Городоцька. Автобус 6Н на час ремонту їздитиме за маршрутом: пл. Різні – Рясне 2, через вул. Ковча, Винниця, Тунельну, пр. Чорновола.

Маршрут № 11, який курсував з пр. Червоної Калини до Рясне-2, на період ремонтних робіт тимчасово призупинить рух.

Організація дорожнього руху буде здійснюватися, відповідно  до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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Крім цього, із 14 березня у зв’язку з перекриттям ділянки вулиці Шевченка на перехресті з вул. Левандівською теж будуть зміни у русі громадського транспорту:

  • трамвайний маршрут № 7 («Погулянка» – вул. Татарбунарська) буде скорочено до церкви Анни (вул. Бенедиктовича);
  • № 6а (пл. Галицька – Рясне 2) – тимчасово припинить рух;
  • маршрут № 49 буде змінено. Автобус курсуватиме так: Приміський вокзал – Рясне 2 через вулиці Ковча, Винниця, Тунельна, Варшавська, Липинського, пр. Чорновола, пл. Різні, Бенедиктовича,
  • маршрут № 47а курсуватиме без змін зі збільшеним випуском.

Приміські автобусні маршрути, які курсують на автостанцію № 4 на вул. Шевченка, 105, буде тимчасово перенесено на автостанцію «Західна», що вул. Городоцька, 359.

На маршрутах № 49 і № 47а буде збільшено кількість одиниць –додатково ще по 5 автобусів.

Нагадаємо, 30 січня, розпочалася перша частина ремонту вул. Шевченка. Як відомо, цю вулицю ремонтуватимуть у три черги. Перша черга – це квазі-кільце, друга – ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого, а третя черга – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.

Вже відбуваються роботи на відрізку від вул. Залізничної до вул. Левандівської і передбачають організацію квазікільця. Вартість ремонтних робіт першої частини становить більше 80 млн грн. Першу частину, яка передбачає ремонт квазі-кільця, буде завершено до кінця вересня 2020 року.

Нагадаємо, нещодано Львівський портал повідомиляв про старти та дедлайни ремонтів доріг у Львові.

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