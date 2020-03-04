За 9 мільйонів продали нежитлові приміщення на Зеленій

Наприкінці лютого ПП «Леви Міста» придбало за 9 млн грн нежитлові приміщення першого та другого поверхів на вул. Зеленій, 153 у Львові. Аукціон відбувся в електронній системі Prozorro. Продажі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, приміщення на вул. Зеленій, 153, загальною площею 1335,8 кв м, намагалися продати ще наприкінці січня, зі стартовою ціною об’єкта понад 7 млн грн. Однак до закінчення кінцевого терміну прийняття пропозицій на участь в аукціоні не було подано жодної заяви.

На повторний аукціон, відповідно до закону«Про приватизацію державного і комунального майна», вартість приміщення знили до 3,5 млн грн. Участь у електронному акціоні взяли 6 учасників.

За його результатами переможцем стало ПП «Леви Міста», яке запропонувало з найвищу цінову пропозицію — 9 млн грн.

З результатами проведених торгів можна ознайомитися за посиланням.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ПП «Леви Міста» зареєстроване у Львові. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Підприємство зареєстроване у 2010 році. Кервником є Олег Пальчинський.

Фото: ЛМР