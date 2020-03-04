ВООЗ припускає збільшення випадків коронавірусу в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує ймовірність збільшення випадків інфікування коронавірусом Covid-19 в Україні. Про це заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу у Кабміні 4 березня, повідомляє Укрінформ.

За його словами, важливою складовою є готовність галузі охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання.

«Важливо наголосити на тому, що ймовірніше за все, ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає у готовності галузі охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання по мірі продовження реалізації реформи охорони здоров’я, по мірі модернізації, осучаснення стаціонарів, лікарень, відділень невідкладної допомоги. Мова йде про всі заходи стримування та реагування на спалах коронавірусу», – сказав Ярно Хабіхт.

Він додав, що зареєстрований вчора перший випадок захворювання на коронавірус «не є якоюсь неочікуваною ситуацією».

«Необхідно відзначити спроможність до того, щоб його діагностували дуже швидко, що є свідченням злагодженої роботи (сфери – ред.) громадського здоров’я України», – додав представник ВООЗ в Україні.

Хабіхт також наголосив, що для того, щоб не підхопити коронавірус дуже важливим є дотримання гігієни рук, а також «етикету кашлю» – використовувати для цього зігнутий лікоть.

Як повідомляв Львівський портал, у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

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