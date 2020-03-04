Водіям Львівщини нагадують: штраф за «п’яне» керування авто – понад 10 тисяч

Упродовж минулого тижня, з 24 лютого по 1 березня, поліцейські затримали 124 водіїв, які керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння. Керманичів закликають не забувати про відповідальність за нетверезу їзду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

На усіх водії, котрі керували у нетверезому стані, склали відповідні протоколи. У той же час, поліцейські нагадують, вживання алкоголю та керування транспортними засобами є несумісними.

«Сідаючи за кермо у стані сп’яніння, ви не тільки грубо порушуєте правила дорожнього руху та стаєте потенційним злочинцем, але й піддаєте небезпеці своє життя та здоров’я як власне, так і інших учасників дорожнього руху», – наголошують поліцейські.

Зазначимо, керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння тягне за собою штраф у 10,2 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на один рік.

За другу спробу сісти п’яним за кермо доведеться заплатити до 20,4 тис. грн штрафу з позбавленням водійських посвідчення на три роки, за третю – 40,8 тис. грн, але тоді посвідчення водія вилучать на 10 років.

Водіїв, які спричинили ДТП, унаслідок яких травмувались або загинули люди, можуть позбавити волі на термін від трьох до восьми років. Якщо унаслідок автопригоди загинуло кілька людей, водієві загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.