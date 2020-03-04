Рятувальники зібрали понад кілограм ртуті поблизу житлових будинків у Львові

У вівторок, 3 березня, у Львові на вул. Кривчицька Дорога, 81 «а» поблизу житлових будинків виявили розлиту металеву ртуть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

На місце події одразу виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники механічним способом зібрали розлиту ртуть у кількості 1300 грам та провели демеркуризацію.

Після проведення робіт із збору та обробки поверхні, зібрану ртуть передано в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на подальшу утилізацію.

Своєю чергою, управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, що при виявленні, розбитті та пошкодженні ємностей із ртуттю (градусників, колб і т.д.), негайно слід звертатися за телефонами 297−59−11, 261−40−83, 261−42−39, 261−44−61. Також при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Фото: ДСНС