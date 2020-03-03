Злодіїв, які «обчистили» будинок поки господар був у церкві, взяли під варту

Зловмисників, причетних до крадіжки з будинку у Перемишлянському районі, взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронцям 15 лютого надійшло звернення від 61-річного мешканця району. Він повідомив, що поки з родиною перебував у церкві, його будинок обікрали. Зловмисники викрали гроші, техніку та інші речі на загальну суму понад 350 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, до скоєння злочину причетні 20-річний мешканець Перемишлянського району та 33-річний львів’янин, котрі проникли у будинок, пошкодивши вікно.

Речові докази у зловмисників вилучено. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зловмисникам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.