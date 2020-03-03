У ЗНО для вчителів взяли участь понад півтори тисячі осіб

У першому етапі сертифікації вчителів початкових класів взяли участь 1552 педагоги. Тестування відбулось 29 лютого 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Тестування складалось зі 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді. На його виконання учасники мали 180 хвилин. Завдання стосувались, зокрема, освітнього процесу, педагогіки партнерства, технологій навчання, освітнього середовища.

На участь у сертифікації-2020 надійшло 1711 заявок, однак не всі надіслали необхідні документи, а частина зареєстрованих не відповідала вимогам сертифікації. Тому тести складали 1552 педагоги, і це майже удвічі більше, ніж було учасників сертифікації-2019.

«Сподіваємось, цього року сертифікація допоможе знайти ще більше вчителів, які є лідерами змін в освіті, та додатково заохотити їх. Педагоги, які успішно складуть сертифікацію, отримуватимуть 20% надбавки до зарплати», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Результати тестування будуть відомі не пізніше 16 березня 2020 року. Вони будуть опубліковані в особистих кабінетах учасників сертифікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Разом з результатами учасники отримають інформацію про допущення або недопущення до наступного етапу сертифікації. Як відомо, відсіювання учасників після кожного з етапів – одна з новацій сертифікації-2020.

Нагадаємо, участь у першому ЗНО для вчителів взяли 62 педагоги зі Львівщини. Саме тестування проходило 31 жовтня.