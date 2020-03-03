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Папу Римського перевірили на коронавірус

Соломія Головіна

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Папа Римський Франциск пройшов тест на коронавірус Covid-19. Про це повідомляє римська газета Il Messaggero, передає Громадське.

 

Тест дав негативний результат, що означає, що понтифік не заражений коронавірусом.

Останніми днями Папа Римський хворів, що викликало занепокоєння серед людей, оскільки у Італії наразі зафіксували один з найбільших спалахів інфекції коронавірусу.

Також видання нагадало, що 83-річний Папа Франциск 10 років тому переніс операцію з видалення частини легенів.

Як відомо, в світі вже зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювань на китайський коронавірус. Зокрема, у Італії  – 2 036, з яких 52 – смертельні.

Станом на 3 березня в Україні також зафіксований перший випадок зараження коронавірусом.

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