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У Жовкві затримали неповнолітнього грабіжника

Андрій Котенський

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У Жовкві поліцейські разом із потерпілим затримали зловмисника, причетного до пограбування. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними поліції, під час купівлі ноутбука «покупець» вирвав гаджет з рук продавця та намагався втекти.

Пограбування сталося у місцевому парку близько 17.00. Група реагування патрульної поліції оперативно прибула на місце події і допомогла затримати молодого грабіжника.

«В подальшому поліцейські встановили, що потерпілий, власник ноутбука, домовився з невідомим чоловіком про продаж гаджета за 68 тисяч гривень. Під час зустрічі «покупець» вирвав ноутбук з рук власника та намагався втекти, проте продавець не розгубився і кинувся наздоганяти втікача», – йдеться у повідомленні.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 17-річний мешканець міста Самбір. Ноутбук вилучено. Зловмиснику загрожує до чотирьох років тюрми.

Досудове розслідування триває.

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