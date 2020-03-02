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Для львівських трамваїв та тролейбусів обіцяють відкрити сучасні мийки

Соломія Головіна

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Через пів року у Львові планують запустити дві сучасні мийки для трамваїв і тролейбусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як стверджують у мерії, через спалах захворюваності на коронавірус у європейських країнах «Львівелектротранс» та ЛК АТП № 1 проводять додаткові заходи з дезінфекції всього рухомого складу.

«Додатково обробляти дезінфікуючими засобами поручні і всі поверхні в салонах під час прибирання і миття рухомого складу розпочали, з огляду на спалах захворюваності на грип та ГРВІ у Львові, коли значна частина навчальних закладів була на карантині, а також на коронавірус – у європейських країнах. Такі заходи тривають і надалі. До прикладу, у ЛКП «Львівелектротранс» дезінфекційне миття відбувається вночі, у напівручному режимі», – зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Відтак вже з серпня цього року обіцяють запустити в роботу дві мийки: одну встановлять у тролейбусному депо, іншу – в трамвайному.

Як наголосив Андрій Білий, це дозволятиме за ніч якісно помити до 200 одиниць.

Як відомо, в рамках комплексного плану протиепідемічних заходів щодо коронавірусу у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспансери для гігієнічного дозування, які встановлять у школах, лікарнях, ЦНАПах міста. Також прийняли рішення  провести дезінфекцію автомобільного і електричного транспорту.

Водночас ми інформували, що у львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням.

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